安馳去年每股純益4.16元 擬配息3元

安馳（3528）今日公告2024年全年財報暨股利政策。2024年全年營收為52.91億元，營業利益3.28億元，稅後淨利為新台幣2.77億元，年增145.84％，每股4.16元。董事會同時通過113年度（2024）盈餘分配案，將配發3元現金股利，配發率為72％，持續維持穩定的股利政策。

安馳表示，2024年隨著全球半導體產業逐步復甦，安馳ADI、AMD兩代理線終端客戶訂單需求增長，同時，AI帶動網通、影音高速傳輸，以及5G、Wi-Fi 7相關應用市場需求強勁，進一步推升Qorvo、United SiC、Mini-Circuits等代理產品線的訂單與出貨量，帶動2024年整體營收增長。

安馳2024年平均毛利率13％，主要係公司致力於提高AMD及ADI高階整合方案的完善程度，並持續拓展利基型應用領域的代理產品線，開發新應用領域，提高各產品線整合綜效；利基型產品的比重成長，使得2024年平均毛利率較前一年度增加2個百分點；2024年稅後純益2.77億元，年增達145.84％，每股為4.16元。

全球半導體市場持續變化，AI技術應用範圍快速擴大，帶動半導體測試、自動化測試及5G通訊市場需求成長。受惠於此，安馳在5G、Wi-Fi 7通訊模組與測試設備領域的訂單明顯增加，工控、網通及高速傳輸相關產品的出貨量亦穩健成長，使2025年2月營收達5.60億元，年增77.05%，創歷年同期新高；累計前二月營收11.40億元，年增38.16%。

AMD、ADI、Qorvo等代理線在半導體測試、AI、5G通訊等應用需求帶動下，業績表現穩健。其中，AMD代理線自動測試設備訂單湧現，工業設備需求穩定增加，推升代理線訂單量創下22個月來新高；ADI代理線受惠於自動化測試及5G相關應用市場需求強勁，業績表現穩定；Qorvo代理線則在車用、智慧交通及5G通訊等產業趨勢穩定成長下，積極拓展5G、衛星通訊與雷達測試設備等應用領域，期能推動訂單量持續增加，挹注公司業績穩步成長。

安馳表示，AI應用的普及推動伺服器、記憶體晶片及高速運算領域需求快速增長，亦進一步帶動電力、散熱、網通與高速傳輸的市場需求攀升。公司將積極布局無人機、資安及水冷式散熱系統等新興應用領域，強化代理產品線的市場滲透率，推動ADI、AMD及Qorvo等高階整合方案加大市場應用面的拓展，並持續強化「AI+IoT+5G」整合解決方案的技術含量，以維持公司中長期穩健成長動能。