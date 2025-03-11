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大聯大控股去年每股純益4.07元 首季每股估賺0.92~0.97元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
大聯大控股（3702）董事長黃偉祥。圖／聯合報系資料照片
大聯大控股（3702）董事長黃偉祥。圖／聯合報系資料照片

大聯大控股（3702）今日公布去年財報，去年每股純益4.07元，公司釋出首季合併營收中間數約2050億元，季減約13%，稅後純益約15.41億元到16.34億元，每股純益約0.92元到0.97元。

大聯大控股公布2024年第4季營收創歷史單季次高達2316.07億元，營業利益為38.69億元，年增26.5%及28%，稅後純益16.22億元，每股純 益0.96元；全年營收創歷史新高8805.52億元，營業利益147.01億元，年增31.1%及41.4%，稅後純益72.45億元，每股純益4.07。

大聯大控股2024年第四季股東權益報酬率(ROE)及營運資產報酬率( ROWC)分別為7.8%及8.4%。

大聯大控股表示，上述營收成長受惠生成式AI迅速發展，推動相關傳統及AI伺服器、電源、PC、NB、安卓手機等電子零組件需求增加致出貨暢旺。

展望今年首季，大聯大控股提出今年首季財測目標，以台幣32.8元兌1美元為匯率計算基礎，預估營業收入為2000億至2100億元，預估毛利率介於3.6%~3.8%，預估營業利益率則在1.7%~1.9%，稅後純益將介於15.41億元至16.34億元，每股純益約0.92元0.97元，公司表示目前達成狀況良好。

大聯大控股表示，公司致力於ESG領域，在台灣同業處於領先地位，今年獲晨星(Morningstar) Sustainalytics評為2025年「全球同業最佳表現（Industry Top-Rated）」及「亞太區企業最佳表現（Regional Top-Rated）」，並於2月連三年獲得國內外機構投資人及基金廣泛採用的MSCI ESG評等指標給予A評級，展現大聯大投入ESG永續經營之高度肯定。

大聯大控股強調，在生成式AI、邊緣運算及雲端服務迅速發展，推動相關傳統及AI伺服器、電源、車用、IoT…等解決方案持續增加，為營業額成長打下良好基礎。

大聯大 營收

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