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勤誠財報／去年每股大賺16.05元 創歷史新高

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

伺服器機殼大廠勤誠（8210）11日公告財報，去年度稅後純益19.33億元，年增78.1%，每股純益16.05元，較前年每股純益9.03元，近乎翻倍成長，創公司掛牌以來新高，業績表現令人驚艷。

勤誠去年受惠AI伺服器需求爆發，帶動全年業績表現攀上歷史高峰。勤誠預計13日舉辦線上法說會，屆時將會針對今年AI伺服器機殼產業進行最新展望。

展望未來，勤誠先前曾表示，儘管先前市場出現雜音，但公司今年在多元產品規劃及全球製造布局的帶動下，對全年營運展成長仍充滿信心，隨著資料中心日益增長的散熱需求，公司正積極投入液冷及空冷適配的機殼散熱方案。

勤誠指出，公司作為NVIDIA的合作伙伴，先前已展示搭載GB200主板的1U及2U Compute Tray，可適配於MGX機櫃，能夠滿足CSP資料中心的液冷與氣冷散熱需求，並支持E1.S儲存模組，適合高效儲存應用。

此外，勤誠也預告，今年將首次參與NVIDIA GTC 2025大會，由執行長陳亞男親自帶隊參加，現場展示與NVIDIA合作MGX最新產品，展現伺服器機構研發設計整合能力，及生產製造的工程實力，亦將協助客戶展出新一代AI伺服器產品線，有望透過GTC大會持續挖掘AI商機，推動公司營運持續成長。

外界猜測，勤誠很可能將在GTC大會展示輝達最新AI平台GB300適用的伺服器機殼。勤誠今日股價不畏大盤疲軟，由黑翻紅，終場上漲2元，收292.5元。

AI 伺服器 勤誠

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