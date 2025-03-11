大聯大法說會／本季看來呈現淡季不淡 中國市場增加 AI 投資
半導體通路商大聯大（3702）於11日舉行法說會，該公司表示，目前本季看來有淡季不淡的情況。在中國大陸市場方面，新一波投資的拉貨力道逐漸明顯，主要是在AI伺服器方面。
大聯大先前已公布去年財報，合併營收為8,805.52億元，年增31.1％，獲利72.45億元，年減10.7％，每股純益為4.07元。
大聯大也已公布本季財測，預計在美元兌新台幣1比32.8的匯率假設基礎上，合併營收將落在2,000億元至2,100億元之間，約是季減13.6％至9.3％，毛利率則將介於3.6％至3.8％之間，預估每股純益區間為0.92元至0.97元。
大聯大今年前兩月合併營收為1,386,66億元，年增24.1％。對於營收表現，大聯大指出，以第1季至今表現，與上述財測來比較，看起來有淡季不淡的情形，主要當然是從去年以來得利於AI應用，包括中國大陸等對相關領域有新一波的投資，是另一動能引擎。
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