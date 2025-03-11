晶心科董座林志明：今年營運維持高成長目標

CPU IP廠商晶心科（6533）於11日召開投資者說明會，該公司董事長林志明表示，希望今年的營運表現可以維持高成長的目標，包括授權金與權利金收入都能保持成長態勢。

晶心科去年業績達13.81億元，續創歷史新高，年增約三成，雖然去年前三季虧損，但由於去年第4季獲利大增，使得全年轉虧為盈，每股純益為0.04元。該公司今年累計前兩月合併營收為1.75億元，年增37.8％。

晶心科去年業績由雙引擎催動，授權金收入占整體業績比重約三分之二，年增幅度達38.4％，權利金收入約占21％比重，年增幅度為25％。

以應用領域來區分，晶心科去年業績中，AI應用占比達38％，消費性應用占28％，比重與2023年相當，不過值得注意的是，其車用業績比重已成長至8％。若以區域市場來區分，該公司去年業績約38％來自台灣市場，31％來自美國市場，另外中國大陸市場也貢獻23％。

展望今年，林志明希望授權金與權利金收入都能維持成長態勢。