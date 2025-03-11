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英業達財報／去年獲利創歷史次高、每股賺2.03元 擬配息1.7元

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

英業達（2356）11日公告去年財報，去年第4季獲利達23.7億元，季增18.68%，年增19.28%，為13季以來高點，也是歷年同期新高，每股純益0.66元。去年毛利率、營益率雙雙寫下七年新高，獲利則攀近四年高點、創歷史次高，每股純益2.03元。

英業達董事會並決議去年盈餘分派，每股擬配發1.7元現金股利，配發率84%，若以11日收盤價計算，現金殖利率約3.56%。

英業達去年第4季合併營收1,977.82億元，季增21%，年增54%；毛利率5.1%，季減0.2個百分點，年減0.6個百分點；營益率2%，季增0.1個百分點，與2023年同期持平；稅後純益23.7億元，季增18.68%，年增19.28%，每股純益0.66元。

英業達去年合併營收6,462.62億元，年增26%；毛利率5.2%，年增0.1個百分點；營益率1.8%，年增0.4個百分點；稅後純益72.67億元，年增18.53%，每股純益2.03元。

每股純益 英業達

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