英業達財報／去年淨賺72.66億元 AI助攻！每股發1.7元股利

英業達（2356）11日公布去年第4季稅後純益為23.72億元，與前季相比成長19%，年增23%，而2024年全年稅後純益72.66億元，每股純益達2.03元，展現出集團穩健的獲利能力。此外，英業達董事會除了正式敲定將於今年5月28日召開「2025年度股東大會」，舉辦地點則與往年相同，一樣都將在台北圓山飯店舉辦，而董事會今日也已擬定2024年度盈餘分配方案，預計每股配發新台幣1.7元現金股利，配發率高達84%。

據悉，英業達主要業務為筆記型電腦、伺服器及通訊產品研發、製造及銷售，而1月筆電出貨量150萬台，與上月表現持平，而汽車電子方面，旗下客戶有電動車廠，也有燃油車客戶，除跟關鍵元件廠商合作自動駕駛輔助系統（ADAS）與車載資訊娛樂系統（IVI）合作外，未來將延伸至電子控制元件（ECU）等領域。而針對海外布局，英業達也瞄準歐洲市場，持續加大對捷克廠區的投資力道，發展前景相當樂觀。

英業達目前也已公告2月合併營收為516.71億元，較上月成長12.7%，年增41%，合併前2月營收達975.12億元、年增20.7%，雖然第1季是電子業的淡季，不過受惠在AI人工智慧領域的布局，成功讓淡季不淡、同時繳出「歷年來2月的新高」紀錄。而集團董事長葉力誠日前也在旺年會上期許，2025年集團營收將再向上，2026年、2027年也要持續突破，團隊在AI方面的布局，也絕不落人後，包括AI和機器人都已準備就位。

根據英業達今日公布113年（2024年）合併財報資料顯示，英業達集團去年全年合併營業收入為6,462.62億元新台幣、營業毛利為333.37億元、營業利益為118.17億元、稅前淨利為92.1億元、稅後純益為72.66億元、每股稅後純益（EPS）為2.03元。英業達去年能繳出如此亮麗的成績，主要是受惠旗下AI伺服器產品的需求持續旺盛所拉升，而為了因應未來持續成長的市場需求，英業達也持續瞄準海外市場加大布局，其中也包括捷克廠區的投資力道，而公司向中東歐融資基金審議委員會送出的融資申請，也已獲准通過，未來發展前景樂觀。