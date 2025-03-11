威聯通財報／去年賺近4個股本 每股配發40元

工業電腦廠威強電（3022）旗下「小金雞」威聯通（7805）通過2024年度財務報告及經董事會決議之股利分配情形，威聯通2024年全年合併營收達到59.07億元，相較2023年的58.87億元成長。獲利方面，2024年全年稅後淨利為11.88億元，在考量公司於2024年5月進行分割投資性不動產為主的減資，股本已由13.9億元減資至目前股本為3億元，按加權平均流通在外股數計算，每股盈餘(EPS)為17.58元，而若以目前3億元股本計算，2024年每股盈餘則為39.58元，以獲利將近4個股本的表現展現卓越的獲利能力。

此外，威強電董事會亦決議，將2024年度盈餘以現金股利的方式進行全數分配，分配現金股利總額為新台幣1,200,204仟元，每股配發40元，充分展現了對股東的回饋承諾。

展望未來，威聯通持續看好人工智慧(AI)與邊緣AI(Edge AI)的發展，積極布局雲端與地端整合的儲存解決方案，協助企業提升數據管理效率。隨著全球資料量持續成長，NAS市場將以16.5%的年均複合成長率(CAGR)持續蓬勃發展，至2030年將達到千億美元的規模。

另根據市場研究機構Gartner的報告，2025年開始，會有超過75%的企業將在邊緣端執行AI推理運算，相較於2020年不到10%的比例，充份顯示邊緣AI市場的高速成長；Grand View Research亦預測，全球邊緣AI市場的規模將從2023年約150億美元增長至2030年的800億美元以上，年均複合成長率(CAGR)超過25%。威聯通以企業端的服務為主，將持續協助客戶積極導入邊緣AI的佈建，未來，QNAP也將持續創新，致力為客戶提供高效率、具安全性的儲存解決方案，並為股東創造更大的價值。