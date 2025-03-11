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高盛上調聯發科目標價近5%到1,780元 與現價相差30%

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
高盛將聯發科目標價上調4.7%，圖為該公司去年在北京參加國際信息通信展覽會。美聯社
高盛將聯發科目標價上調4.7%，圖為該公司去年在北京參加國際信息通信展覽會。美聯社

高盛將聯發科（2454）的目標上調4.7%，由1,700元调高到1,780元，並重申買入評級，這是因為有大陸客戶的強力支持，該公司在總體汽車市場的潛在擴張將推高獲利。相較於周二盤中的1,380元，新的目標價意味有將近30%的上漲空間。

包括Bruce Lu在內的高盛分析師表示，「我們相信，憑藉較佳的性價比、優越的研發支援和客戶服務，聯發科能贏得大陸大客戶的訂單」。

該公司營收可望自2026年開始出現更顯著的增長。大陸一家電動車大廠的客戶擴大了市占率，將有助聯發科汽車業務營收年增約130%。

聯發科被看好處於有利地位，能從傳統智慧手機處理器供應商轉型到以AI為重心的供應商。

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