衛星展人氣這麼旺！這檔老AI竟逆勢重返5日線

仁寶（2324）2月營收轉為雙增，加上美國衛星展揭幕題材，11日股價開低在37.5元後，雖一度回測季線，但承接買盤不弱，股價於盤中翻紅、力返5日線上，亦為老AI族群中表現抗跌的個股。

美國衛星展（Satellite 2025）11日將在華盛頓舉行，今年國際大廠SpaceX、Eutelsat（OneWeb）、亞馬遜Kuiper、Telesat、SES、高通等均參展。台廠中包括鴻海（2317）、仁寶等都已跨入低軌衛星領域；其中，仁寶將攜手旗下無線通訊暨物聯網品牌APAL，展示專為非地面網路（NTN）設計的物聯網通訊裝置Hestia NTN IoT Dongle，大秀台灣POC（概念驗證）成功案例，並與Viasat、Skylo等衛星服務商合作，打造一站式解決方案，揮軍美國及其他海外市場。法人看好，在會展題材帶動下，可望增添多頭動能。

此外，仁寶2月業績重返成長，營收達675.41億元，月增22.1%、年增17.4%，較1月轉為正成長；前二月營收1,228.71億元，年增1.06%。

仁寶總經理伯納多羅（Anthony Peter Bonadero）日前透露，今年首季受淡季影響，仁寶PC出貨將季減高個位數；不過全年仍有望繳出年成長中至高個位數的成績單，後市可期。而伺服器產品為仁寶2025年衝刺重點，並表示將在美國選址製造，直言「對伺服器而言，美國無疑是一個重點領域」，但確切的地點仍在考察，尚無任何能公布的具體據點。

仁寶2024年每股盈餘2.3元，擬配息每股1.4元，為近3年來發放的最高股利；仁寶訂定5月29日在台北市內湖區瑞光路581號，召開股東會。

籌碼面上，仁寶3月以來持續遭外資調節，累計6個交易日已賣超51,380張；但本土法人則偏多操作，投信買超204張、自營商買超10,472張。合計三大法人3月來賣超40,704張。