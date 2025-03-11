輝達GB300帶出「冷革命」商機 富世達帶奇鋐逆勢上漲

台股11日重挫， 盤面上以挾著財報表現或是具題材的個股表現較抗跌；輝達（NVIDIA）GTC大會可望端出最新GB300 AI晶片，將是今年的一大亮點，市場看旺「二次冷革命」商機， 相關供應鏈可望受惠；題材激勵下，富世達（6805）開低走高翻紅，盤中漲逾2%，帶著母公司奇鋐（3017）也翻紅， 表現相對搶眼。

輝達定美西時間3月17日至21日於加州聖荷西舉行年度GTC大會，外界預料，輝達執行長黃仁勳將親自發表新一代GB300 AI晶片；市場看好GB300將全面導入水冷，除帶動散熱雙雄雙鴻（3324）、奇鋐業績看旺之外，水冷快接頭供應商富世達、時碩工業（4566）也將是GB300問世後，出貨量成長最多的大贏家。

供應鏈透露，GB300能耗較GB200大增，解熱需求更大，預期將掀起「二次冷革命」，除將導入更多水冷板，水冷快接頭用量更比GB200激增四倍；奇鋐除供應輝達水冷零組件，轉投資富世達則是跨足快接頭領域，奇鋐集團通吃輝達關鍵水冷與快接頭商機。

富世達因應客戶對水冷快接頭的強勁需求，董事會決議通過對越南廠增資800萬美元（約新台幣2.61億元），擴增越南廠水冷快接頭產能，預估3月起將陸續移入相關設備。

富世達董事長黃祖模證實，旗下快接頭已量產出貨，且同時打入GB200與GB300供應鏈，現階段訂單應接不暇，供貨吃緊，預估出貨動能將會一季比一季強，出貨量數倍成長。

台股11日重挫，富世達早盤以700元開出，下跌27元，股價開低後一度下滑至695元， 隨著買盤湧進推升股價翻紅，一度衝達755元，盤中漲幅逾2%，表現出逆勢上漲的強勢，同時也帶動奇鋐由黑翻紅；不過，時碩工業及雙鴻則是下跌。