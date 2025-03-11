逸達營收／2月7,095萬元創同期新高 月增537%、年增148%
逸達（6576）近日公告2月合併營收約7,095萬元，月增537%，較去年同期大幅成長148%，創同期新高；累計前二月合併營收約新台幣8,209萬元，較去年同期成長34%。
逸達2月合併營收包含：亮丙瑞林注射乳劑（即CAMCEVI六個月劑型）中國大陸藥證，申請獲中國大陸國家藥品監督管理局受理進入實質審查之里程金收入4,920萬元、供貨CAMCEVI六個月劑型予美國經銷商之銷貨收入1,416萬元以及美國終端市場2月之銷售分潤737萬元等。
受到2月工作天數較少的影響，CAMCEVI六個月劑型2月美國終端市場銷售量1,845支，較上月的2,119支減少13%，惟相較去年同期仍成長7%，為同期新高。展望未來，CAMCEVI六個月劑型美國市占率增長趨勢不變；CAMCEVI相關營收可望於今年下半年順利取得三個月劑型美國藥證里程金的助攻下，從現有基礎上再大幅成長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言