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威強電轉投資 威聯通去年每股賺17.58元、擬配息40元

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

威強電（3022）轉投資威聯通113年每股盈餘17.58元，董事會仍決議每股配息40元，但逢美股遭血洗，台股也跟著重挫逾600點，威聯通11日股價開低在667元，盤初一度跌逾2%，威強電一開盤即失守百元關卡、報98.3元，但跌幅隨即雙雙縮減，展現抗跌力道。

威強電轉投資威聯通公布113年度營業收入59.06億元，營業毛利33.85億元，營業利益10.98億元，稅前淨利13.15億元，本期淨利11.87億元，歸屬於母公司業主淨利11.87億元，基本每股盈餘17.58元。董事會決議每股配息40元。

威聯通看好邊緣AI將是下一個上升風口，將擴大邊緣AI應用，協助企業私有AI落地發展。

威聯通在2024年11月26日登錄興櫃首日一度攻上1,100元，終場參考價收995元，漲幅逾55.96%，當日成為興櫃第三高價股。

威聯通訂定5月26日，在新北市汐止區中興路22號2樓，召開股東會。

AI 威強電

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