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采威營收／2月0.52億元、年增30.65% 續攻3大核心搶商機

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
采威國際董事長蕭哲君。記者吳康瑋／攝影
采威國際董事長蕭哲君。記者吳康瑋／攝影

雲端整合服務供應商采威（6868）公告2025年2月合併營收為新台幣0.52億元，較上月營收0.51億元增加1.26％、較去年同期營收0.4億元增加30.65％；累計2025年1月到2月合併營收為新台幣1.03億元，較去年同期營收0.84億元增加22.01％。采威表示，2月營收月增、年增主要歸功於公司三大營業項目「智慧方案」、「雲端服務」、「系統整合」的穩定挹注。從累計前二月營收來看，其三大營業項目的營收比重分別為「智慧方案」47％、「雲端服務」37％、「系統整合」16％。

其中，雲端服務的 IScloud360 平台會員數持續成長，上架的訂閱服務包括生產（產）、銷售（銷）、人力資源（人）、研發（發）、財務管理（財）多元化SaaS，貢獻「雲端服務」與去年同期相比明顯成長55.43％，是推動2025年前二月整體營收成長的關鍵動能。采威國際自成立以來，致力於成為一站式智慧服務整合商，運用數位科技為中小微企業提供資訊化解決方案。公司三大核心服務中，「智慧方案」依據客戶企業的營運特性進行客製化規劃，並細分為「智慧製造」（製造業）、「智慧零售」（零售業）及「智慧服務」（政府單位）。

針對不同產業需求，提供數位化生產與營運管理、通訊軟體與業務管理系統整合、數據分析平台等解決方案，全面提升企業內部管理與外部行銷效益。在2024年，智慧方案營收占比達45%，成為采威自去年以來持續推動營收成長的關鍵動能。未來，采威將持續優化服務品質，更精準地捕捉客戶需求與目標市場，助力中小型企業加速實現數位轉型與智慧升級。

展望2025年，采威國際對於整體營運持續正向成長充滿信心。面對國內外企業的轉型趨勢，采威以「數位轉型、淨零轉型、AI」三大核心為發展主軸，精準對應不同規模的中小微企業需求。在雲端服務方面，采威國際將持續優化IScloud360平台，擴大其應用範圍與技術深度。除了強化資安、辦公室自動化等核心應用外，公司也將積極拓展ESG解決方案等新興領域，以滿足企業在數位轉型及淨零轉型過程中的多元需求。

市場拓展方面，采威國際持續複製台灣的成功經驗，加速海外市場布局。透過雲端平台市集Application PaaS與當地合作夥伴建立策略聯盟，推動雲端服務平台進軍東北亞與東南亞，並積極參與國際展會，提升品牌知名度。同時，公司將不斷優化服務內容與使用者體驗，為企業客戶提供更完善的數位轉型方案，進一步鞏固市場競爭力。

營收 雲端服務

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