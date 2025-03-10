上奇營收／2月3.8億元年月雙減 去年每股配息4.05元登峰

資訊服務廠商上奇（6123）公布2025年2月合併營收3.8億、月減9.2%、年減9.1%，合併前2月營收為8.02億，年減4%。而上奇也於7日經董事會投票通過去（2024）年財報，並決議去年第4季現金股利新台幣3.05元，全年度合計每股分配新台幣4.05元，配息率111％，為歷年配息率最高。

上奇指出，2月營收表現雲端服務貢獻當月營收佔比37%，以昕奇雲端為主的雲服務展現強勁成長動能，貢獻營收佔比達27%；企業服務則佔整體營收的57%，受惠資通產品需求成長，子公司碩泰網通與香港Senco Masslink 均有不錯的表現。數位印刷服務營收佔比為6%。

上奇持續專注於昕奇雲服務的海外市場拓展，並有明顯進展。數位印刷設備即將到港，將進一步助力數位印刷服務事業成長。此外，集團看好以香港Senco Masslink作為企業用戶市場拓展的核心據點，並積極尋求更多成長機會，包括潛在併購與策略合作，以穩健推進全球布局，奠定長遠發展基礎。

據悉，上奇成立於1991年，2002年起為台灣股市上櫃公司，以台灣總部為根基，成功的建構亞太加值行銷服務平台，包括香港、中國、新加坡、馬來西亞、印尼等設有子公司，同時為國際知名CG品牌Adobe / Wacom / Hp的代理商；以集團控股管理方式購併網羅與企業核心價值發展具綜效的相關企業，聚焦雲端加值服務事業、範疇涵蓋提供產業與企業的數位印刷及雲端、IT整合等相關產品服務。