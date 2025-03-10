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上福財報／去年每股純益2.88元 擬配發2.5元現金股利

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

上福（6128）10日公布去年合併財報，合併營收55.10億元，稅後淨利3.67億元、年減15.2%，每股稅後純益2.88元；董事會通過每股擬配發2.5元現金股利，配發率86.8%，以今天收盤價36.05元計算，現金殖利率達6.93%。

上福並訂6月19日召開股東常會，承認去年度決算表冊，並全面改選董事。

上福自結2月合併營收4.26億元、年減6.7%；累計前二月合併營收8.80億元、年減3.1%。

上福自從整併通路商Katun之後，集團發揮整合戰力，毛利率連二年站上40%，去年毛利率為41.56%。

另外，Katun去年第4季也開始跨足多功能事務機（MFP）及其耗材業務，推出首款MFP系列-Arivia，這也是上福集團首次以原廠之姿介入整機市場，初期鎖定北美、歐洲兩大市場，預期今年營收放大，成為新的成長動能。

Katun總部位於美國明尼蘇達州，屬於事務機耗材通路商，擁有超過45年行業經驗，全球共有約8,000家經銷商和分銷商合作夥伴；上福於2018年斥資30億元全資收購，進行垂直整合，近年積極調整集團營運架構，帶動毛利率進一步提升。

毛利率 營收

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