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台積電跌破千元該進場嗎？ 分析師這麼說

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今失守千元關卡...台積電跌破千元該進場嗎？ 分析師這這麼說

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台積電股價今天下跌7元，收在998元，失守千元關卡。（路透）
台積電股價今天下跌7元，收在998元，失守千元關卡。（路透）

台積電股價今天下跌7元，收在998元，失守千元關卡。台新投顧副董事長李鎮宇表示，台積電股價雖然下修破千元，再往下跌也不會太多，他認為台積電到美國設廠是短空長多，雖然毛利率會下修、折舊會增加，但從另外一個角度來看，台積電因此不用再去投資英特爾，反而是更重要的事情，因此投資人應該正向看待。

李鎮宇也引述台新內部的評估指出，由於川普會先力推高關稅政策之後，才會開始推出企業減稅的利多，因此對整個股市的影響是先蹲後跳，這也會反映在台積電的股價上，台股大盤和台積電的股價在下半年會有比較明朗的表現。

合庫投顧指出，台積電跌破千元會是一個好買點，但建議要逢低分批買進，不能一次進場，因為這次台積電雖然交卷了，但因為川普的關稅戰還在發威，所以難保之後不會有別的考驗，因此分批進場對投資人較為安全。

合庫投顧分析，台積電再加碼千億美元，等於對美國投資設廠從650億增至1650億美元，原本預期台積電的美國投資如果是650億美元，整體毛利率未來五年每年稀釋大約2%到3%，但再追加千億美元之後影響就不只如此，毛利率被影響的期間甚至可能會長達八年。

不過，合庫投顧表示，影響的時間就要看台積電建廠進度，因為等等到完工量產的時候這樣才會有折舊大量提列，由於晶圓廠的興建都要兩年到三年，所以2025年跟2026年的EPS受到影響不會太大，頂多小幅修正，倘若依照台積電今年的EPS 60接近25倍的本益比來看，價格有看到1500的空間，外資的目標價最近也沒有看到大幅的修正。

台積電 美國

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