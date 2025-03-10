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藍天2024年筆電營收續創新高 擬配息2.5元

中央社／ 台北10日電

筆電製造商藍天電腦今天公布2024年財報，旗下筆電事業營收達新台幣235億元、年增10%，續創歷史新高；藍天去年每股盈餘3.02元、年增67%，董事會決議每股配發現金股利2.5元，配發率約83%。

藍天去年第4季合併營收約73.41億元，季增3%，年增9%，為近12季新高；營業利益6.36億元，季增19%，年增48%。

藍天2024全年合併營收約265.8億元，年增9%，為上市以來次高；營業利益21.83億元，年增26%；歸屬於母公司業主淨利約17.7億元，年增67%，每股盈餘3.02元。

藍天發布新聞稿說明，筆電事業去年第4季受惠於季節性需求，營收達65.3億元，季增3%，年增9%，藍海機種出貨量比重攀升至7成。

藍天持續優化筆電產品組合，達到價量增長與市占率提升目標，在亞太與歐洲市場雙位數成長的帶動下，2024全年筆電出貨190萬台，年增13%；筆電營收達235億元，年增10%，再創筆電營收歷史新高。

展望2025年，藍天表示，隨著輝達（NVIDIA）新平台RTX5系列第1季上市，帶動汰舊換新及人工智慧個人電腦（AI PC）應用需求，加上Windows 10作業系統將於今年底停止支援服務等因素激勵，將刺激2025年換機潮。

營收 筆電

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