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文曄營收／2月810億元、年增56% 第1季市場需求穩定

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

半導體通路商文曄（3036）於10日公布2月業績，比前一個月小增，並比去年同期大增逾五成。

文曄2月合併營收約810億元，較去年同期增加約56%，月增約4%。該公司前兩月累計合併營收約1,587億元，與去年同期相較成長約26%。

展望本季，文曄預估在美元兌新台幣為1比32.6的匯率假設基礎上，營收將落在2,200萬元至2,360萬元，約是季減15.9％至9.8％之間，毛利率估計將介於4.7％至4.9％之間，每股純益約在2.03至2.56元之間。

文曄董事長鄭文宗日前表示，第1季市場需求穩定，目前看第2季也不會太弱，市場普遍預期下半年需求將優於上半年，市況應該會慢慢復甦，加上AI應用開始普及，帶動更多終端產品成長，今年整體市場需求應該會比去年成長。

同時，鄭文宗指出，目前全球供應鏈面臨日益複雜與多變的局面，文曄已進行全球布局，分散風險。市場庫存調整在亞洲方面已調整完成，北美市場的調整也接近尾聲，歐洲地區還在改善中，預期在未來一、兩季將可告一段落。

文曄 營收

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