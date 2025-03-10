宣導反詐 推出線上聯展

臺灣證券交易所攜手國內多家證券商，昨（10）日起於LINE TODAY理財專區推出為期四周的「線上反詐專題聯展」，以教導民眾一眼識破詐騙手法。

希望透過一系列反詐專題報導，幫助更多人機警識別最常見的詐騙手法及話術，強化投資人識詐本領，打造更安全、透明及永續的投資環境。

「您好，我是證券分析師，這支股票明天一定漲！」、「快來加入投資名師群組，保證穩賺不賠」。你接過這種電話或簡訊嗎？這些，都是詐騙套路。為了提升投資人的防詐意識與應對能力，證交所攜手國內證券商，於LINE TODAY理財專區舉辦「線上反詐專題聯展」。

根據警政署打詐儀表板統計，光是2024年的8～12月全民詐騙財損數單月皆達百億元。證交所除持續運用各種宣傳方式提升民眾的防詐意識，更提倡「5D反詐行動」，也就是幫助民眾牢記五個 Don’t「不接陌生來電、不點未知連結、不聽投資名牌、不怕莫名威脅、不給個人資料」。