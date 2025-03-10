快訊

恐慌性拋售…美股道指跌近900點 那指創2年半最大單日跌幅

南華早報：川習最快下月會面

聽新聞
0:00 / 0:00

宣導反詐 推出線上聯展

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

臺灣證券交易所攜手國內多家證券商，昨（10）日起於LINE TODAY理財專區推出為期四周的「線上反詐專題聯展」，以教導民眾一眼識破詐騙手法。

希望透過一系列反詐專題報導，幫助更多人機警識別最常見的詐騙手法及話術，強化投資人識詐本領，打造更安全、透明及永續的投資環境。

「您好，我是證券分析師，這支股票明天一定漲！」、「快來加入投資名師群組，保證穩賺不賠」。你接過這種電話或簡訊嗎？這些，都是詐騙套路。為了提升投資人的防詐意識與應對能力，證交所攜手國內證券商，於LINE TODAY理財專區舉辦「線上反詐專題聯展」。

根據警政署打詐儀表板統計，光是2024年的8～12月全民詐騙財損數單月皆達百億元。證交所除持續運用各種宣傳方式提升民眾的防詐意識，更提倡「5D反詐行動」，也就是幫助民眾牢記五個 Don’t「不接陌生來電、不點未知連結、不聽投資名牌、不怕莫名威脅、不給個人資料」。

詐騙 證券商

延伸閱讀

投資詐騙太猖狂！證交所聯合證券商舉辦5D反詐專題聯展

歐爸帥警防詐上線 豐原警首創推動「防詐家庭醫生」

推廣理財與防詐 台大教育列車開抵澎湖馬公國中

兆豐證期強化全員反詐

相關新聞

上市櫃營收 寫最強2月…法人樂觀Q1挑戰10兆大關

上市櫃公司2月營收昨（10）日出爐，合計繳出3.63兆元的成績單，為史上最強2月，年增27.2%、月減2.9%；累計前二...

外資連10賣 台積電股價跌破千元

台積電昨天公布今年二月合併營收二六○○點○九億元，月減百分之十一點三，但仍為歷年同期新高且年增百分之四十三點一；累計前二...

台積電失守千元大關 外資砍權王提款不手軟

台積電昨（10）日收盤失守千元大關。法人普遍認為，台積電近期股價弱勢，與美國關稅及擴大美國投資議題有關，惟長期競爭優勢與...

台股震盪盤軟 外資連十賣…專家：4月2日關稅議題是關鍵

台股昨（10）日在市場賣壓聚焦台積電，衝擊權王收盤價失守千元大關，連動台股震盪盤軟，外資期現貨同步偏空，現貨再賣超287...

就市論勢／AI PC、內需、運動 可布局

目前美國對全球的關稅政策仍非常不明確，川普總統態度又隨時可能出現變化，加上4月初還要面對美國對各國的對等關稅，預期在川普關稅尚未底定的期間，台股盤勢容易陷入震盪。

元太營運熱 外資喊買

元太（8069）今年將轉向更大尺寸電子紙，營收貢獻將於第3季開始，整年營運將由消費性電子與物聯網雙引擎驅動增長，因此多家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。