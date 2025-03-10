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全民權證／中鋼 挑價內外15%

經濟日報／ 記者盧宏奇整理

中鋼（2002）受惠美國關稅戰、俄烏停火有譜，加上中國大陸可能推出積極財政及貨幣政策，有利房市止穩，法人預期第2季盤價有機會調漲，近期持續回補。

法人分析，川普2月宣布輸美鋼材課稅25%後，帶動美國熱軋價格上漲，歐洲價格拜重建需求預期，亦同步走揚，後續美國若未免除關稅，應有利於下游單軋業者外銷訂單增加。

此外，中國大陸兩會增發長期特別國債用於投資建設、收購商品房，適時降準降息促進樓市健康發展，力推房地產市場止跌回穩，且高耗能鋼鐵產業持續去產能，調控粗鋼產量，及烏克蘭重建需求期待均使鋼市氛圍好轉。

權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距離到期日90天以上認購權證參與行情。

（元富證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

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