全民權證／元太 瞄準逾60天

元太（8069）隨著下游SI廠新增訂單維持高檔，法人上修電子紙貨架標籤（ESL）出貨預期，預估今年第2季營收將創歷史新高。

法人分析，ESL市場受惠於三色產品庫存去化結束，順利轉型至四色，終端需求旺盛，加上建置庫存需求推升出貨，帶動物聯網部門營收季增56.6%。

今年首季，E-Reader經歷三季拉貨後，彩色產品初期庫存需求已滿足，加上Kindle出貨低於預期，E-Reader出貨預期下調。然而，ESL需求優於預期，法人上修元太出貨展望，部分抵銷E-Reader影響。而第2季受惠下游SI廠新增訂單維持高檔，營收有望創下歷史新高。

看好元太後市的投資人，可挑選價內外20%以內、剩餘天數60天以上的權證入手。

（國泰證券提供）

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