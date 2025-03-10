鴻海、仁寶 四檔馬力強
美國衛星展（Satellite 2025）11日將在華盛頓舉行，台廠中包括鴻海（2317）、仁寶（2324）都已跨入低軌衛星領域，鴻海在2023年發射珍珠號立方衛星；仁寶將參加今年的美國衛星展，法人看好，在會展題材帶動，可望推升股價表現。
仁寶日前宣布將參加Satellite 2025，攜手旗下無線通訊暨物聯網品牌APAL，共同展示專為非地面網路（NTN）設計的物聯網通訊裝置，拓展海外市場。
高盛證券日前出具報告指出，隨軍用、民用通訊的需求激增，低軌衛星成為科技產業的新顯學，預估未來五年將發射7萬顆衛星，是目前7,000顆的十倍，台廠中最看好鴻海、啟碁及昇達科。鴻海除了具有集團資源，透過發射立方衛星，也能讓所搭載的零組件取得太空履歷，另外低軌衛星是未來推動6G的重要關鍵，鴻海在發展電動車的同時，也需要隨時隨地都能即時聯網的通訊需求。
法人分析，每逢重要展會，大多會帶來相關族群的題材，包括新產品、新接單、新商機等，預料美國衛星展也將推升低軌衛星族群包括鴻海、仁寶等新一波漲幅。
鴻海已公布2月合併營收5,514億元，年增56.4％，前二月合併營收1.09兆元，僅兩個月即突破兆元、創下新高。
權證發行商表示，投資人若看好鴻海與仁寶後續表現，可以挑選價內外10%以內，90天期以上的權證，以小金搏大利。
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