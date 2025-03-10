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華南永昌證推日股電子下單

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
華南永昌證券日股電子交易上線，讓投資人可以更有效率方式參與日股市場，盡早把握未來成長機會。如需更多資訊，請洽華南永昌證券官網或客服專線。華南永昌證券／提供
華南永昌證券日股電子交易上線，讓投資人可以更有效率方式參與日股市場，盡早把握未來成長機會。如需更多資訊，請洽華南永昌證券官網或客服專線。華南永昌證券／提供

近幾年日本股市因「股神」巴菲特加持，成為國人海外投資熱點。華南永昌證券為協助投資人布局全球，推出日股電子交易功能，投資人可在華南e指發及華南永昌證券App直接做日股電子交易，減少人工下單的繁瑣流程，高效率參與海外市場。

近年國人透過股票理財趨勢愈發盛行，除台股交易屢創紀錄外，海外投資也成為市場關注焦點。日本企業在重工業、電子業、零售服務擁有深厚底蘊，半導體、汽車工業、醫藥、材料等產業在全球供應鏈位居要角。

進一步來看，從2020年巴菲特投資日本五大商社，到2024年日經指數突破34年前歷史高點，這些成績主要源於日本政府攜手東京證交所進行企業改革政策，並推動企業提高股息派發和實施股票回購，不僅提升企業股價和國際競爭力，也為尋求價值型和股息回報的投資人，提供具吸引力投資標的，顯示日本經濟重回成長態勢。

隨著日股投資升溫，台灣複委託日本市場交易量在2024年拉高至3,029億元，較2023年1,174億元大幅成長258%。為協助投資人參與日本市場的進展，華南永昌證券亦推出全年度台股、美股定期定額手續費均一價，鼓勵投資人持續參與台、美市場，完善在全球各大股市的投資布局。

同時，華南永昌證券於3至5月舉辦「金蛇運轉，好運連連」活動。凡於活動期間新開戶，並透過華南e指沖App成功進行台股交易，即可獲得500元多選一即享券。不論新舊戶，交易達指定門檻還有好禮大方送。活動詳情：https://www.entrust.com.tw/Marketing/2025stock-fulltrade/index.html

華南永昌證券致力於提供多樣化的投資方式，不斷精進線上交易功能，協助投資人輕鬆實現財富增值目標，成為投資人信賴的投資理財最佳夥伴。全新日股電子交易功能上線，即是為了讓客戶能在長期價值被低估的日本股市面臨轉機時，把握未來可期的投資機會，與華南永昌證券一同開創更高效且全面的投資新視野。

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