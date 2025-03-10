大同營收／2月30.4億元年月雙減 電力事業群保持雙位數成長

大同（2371）10日公告今年2月合併營收30.4億元，月減14.5%，年減19.8%，下探到近29個月以來低點。大同表示，營收雖呈現月減的狀況，但核心事業電力事業群2月單月營收，與去年同期和前月相比，皆保持雙位數的強勁成長力道，毛利率亦持續雙升。

大同累計今年前2月合併營收為66億元，年減7.68%，大同說明，主因去年同期冬山儲能案部分入帳墊高基期所致。

大同表示，2025年重點將專注於開源，其中，電力事業群的開源部分將主力加強接單及生產能力，以台灣為根本積極開拓國際市場。在銷售團隊組建完善下，已成功對接美國市場的西部電網及德州電網區，並在川普總統的美國製造政策下，與在美設廠的台灣企業培養深度合作默契，獲取訂單及受邀參與標案。

至於日本市場，則是成功打入主要10大電力公司，並獲得電力發電機組及智慧電表等訂單。東南亞市場以去中化大趨勢下的工廠外移效應為策略，成功打入越南科技工業園區，並成功取得變壓器及大型馬達訂單。澳洲市場方面則是大同一支獨秀，為此礦業大國供應大型馬達。

同時，台灣市場在電網強韌計畫下，台電標案持續開出，蛇年開春大同電力事業群之重電即取得埔里變電所電力變壓器汰換案約2.4億元，電表事業亦取得低壓智慧電表約15.65億元。

大同進一步說明，2月份電力事業群中，重電持續因銷貨台電營收表現亮眼，比去年同期倍數成長，亦較前月增長近半；馬達受惠於中、小馬達銷貨增加，大型高壓馬達陸續出貨，更連續2年獲得國內電信業者全台機房發電機訂單，EV馬達亦有銷貨挹注，營收較去年同期顯著攀升；高效節能空調系統在預期電費可能調整的效應下，持續熱銷，營收較去年同期呈現雙位數增長。

大同強調，看好電力設備需求將持續增長，將加速變壓器觀音新廠的投產時間表，利用集團龐大資產優勢，縮短擴產時程，並以電力設備專業結合產能優化，加強與國際夥伴的訂單合作。