元太營運熱 外資喊買

元太（8069）今年將轉向更大尺寸電子紙，營收貢獻將於第3季開始，整年營運將由消費性電子與物聯網雙引擎驅動增長，因此多家外資紛紛發布報告點讚。其中大和資本將目標價從355元調升至365元，評等從「優於大盤」提升至「買進」；滙豐證券從296元調升至301元，評等維持「持有」。

另外，摩根士丹利則給予目標價360元，評等「優於大盤」；而里昂則是給予335元，評等「強力看好」。

大和資本指出，元太2025年的消費性電子和物聯網業務看法正面，主要因2024年推出彩色電子閱讀器（eReaders）／電子筆記本（eNotes）後，市場需求強勁，電子貨架標籤（ESL）滲透率提升，以及大尺寸數位看板需求增加。因此，元太預期2025年整體營收與毛利率將呈現成長。

大和表示，雖然美國關稅政策可能推動元太產品需求增長，但公司仍需關注供應鏈的不確定性，預計2025年營收將保持逐季成長。此外，元太計劃在2025年至2027年持續投資於油墨產能及更大尺寸電子紙的開發。

滙豐認為，元太2025年第1季營收將因正常的季節性因素而呈現季度下降。在兩大主要產品線中，電子貨架標籤與電子紙顯示（EPD），均預計將出現營收下滑。預計其整體營收將季減15%，不過，由於產品組合的改善，預計2025年第1季毛利率將進一步提升至54.7%。