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禾聯碩財報／稅後純益4.67億元、年減21.62% EPS 6.4元

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

國內家電大廠禾聯碩（5283）10日公布2024年財報，全年稅後純益4.67億元，年減21.62%，為2016年來新低，每股純益6.40元。公司表示2024年營收雖較前年成長，但獲利因去年美元匯率相對高，導致進口成本增加及出清久滯庫存品，致使毛利下滑而減少，今年公司將全力發展第二品牌「山田家電」，助全年營收增長。

禾聯碩去年第4季稅後純益7100萬元，季減68.85%，年減16.47%，每股純益0.37元。禾聯碩並公告2024年度盈餘採半年度配股利方式，2024年上、下半年度各配發股票股利1元，合計全年度將配發股票股利2元。

禾聯碩指出，2024年營收較前年成長，主因去年第三季天氣炎熱冷氣銷售成長及其他生活類家電如冰箱、洗衣機亦有成長所致，獲利減少主係因去年美元匯率相對高，導致進口成本增加及出清久滯庫存品，致毛利下滑所致。

展望今年，禾聯碩在小家電領域，擴大推出2022年精品獎得主的抑菌扇新款式，以守護居家健康。具備UV殺菌的洗碗機和四重過濾系統的瞬熱開飲機上市後反響熱烈，無扇葉風扇和多功能織物清洗機等創新商品也持續推出，這些新產品將進一步推動公司的業績成長。

家電 禾聯碩

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