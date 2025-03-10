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和碩2月合併營收月減21% 仁寶增22%

經濟日報／ 記者吳凱中林薏茹／台北報導
和碩。路透
和碩。路透

代工廠和碩（4938）、仁寶昨（10）日公告2月業績，和碩因三大產品線出貨皆衰退，單月合併營收失守千億元大關、降至824.78億元，月減21.69%；仁寶受惠非PC產品出貨升溫，單月合併營收675.41億元，月增22.1%，為近三個月高點。

和碩2月合併營收年增24.41%；前二月合併營收1,878億元、年增6.92%。和碩表示，2月筆電出貨55萬至60萬台，低於元月水準。整體來看，2月三大產品線相對元月出貨量皆減少；與去年同期相較，資訊產品及通訊產品出貨均成長。和碩將於13日舉行法說會，公布去年全年財報並釋出今年展望。

仁寶2月合併營收年增17.4%；前二月合併營收1,228.71億元，年增1.1%。仁寶統計，2月PC出貨210萬台，月增5%；智慧裝置及伺服器等非PC產品客戶拉貨強勁，扮演主要成長引擎。

和碩 營收

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