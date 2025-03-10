融程電毛利率維持高檔

工業電腦廠融程電（3416）昨（10）日舉行法說會，董事長呂谷清表示，今年倉儲物流訂單倍增，醫療業務也會成長，國防軍工業務持續高成長態勢，且在該應用占比持續提高下，整體毛利率將維持高檔，加上併購瑞士廠商後，將帶動今年營收、獲利續創新高。

呂谷清強調，在車檢、國防、新能源、物聯網、倉儲物流、AI邊緣運算訂單持續挹注下，全年營收維持穩定成長目標不變。

獲利方面，呂谷清表示，雖然終端市場受通膨、俄烏戰爭衝擊影響，市場復甦未明，但強固型電腦、醫療及國防為今年成長重心，有助毛利率上升。另外，新地面控站（GCS）應用即將到來，融程電有望受惠第二次數位轉型成長趨勢。

針對公司未來三至五年發展策略，呂谷清指出，長期來看，融程電規劃將併購另一家品牌公司，但具體細節還不能公布。