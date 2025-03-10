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飛捷滿手專案 獲利喊衝

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

POS大廠飛捷（6206）董事長林大成昨（10）日表示，歐美市場餐飲、零售需求強勁，加上AI業務貢獻持續擴大，在手專案量已逾60個，較往年倍數成長，今年營運樂觀。法人看好，飛捷今年營收、獲利有望挑戰新高。

工業電腦族群去年因庫存調整，營收普遍衰退，飛捷受惠零售、餐飲需求旺盛，去年營收逆勢大增32%。林大成強調，美國市場去年成績不錯，今年會更好，歐洲市場若俄烏停戰，下半年需求會更佳。

林大成透露，飛捷目前在手專案已逾60個，相較往年僅約20幾個，呈現倍數增長。

飛捷總經理徐嘉宏表示，受惠多家食品零售大型客戶轉單挹注，對飛捷下單規模大幅提升，相關動能自去年第4季已開始顯現，且飛捷合作對象進一步從食品零售大型客戶擴展至運動用品、服飾等大型零售業者，也將增加對POS自助服務需求。

林大成指出，飛捷持續轉型為非純硬體製造商，藉由自身能量投入軟體開發，目標成為軟硬體系統整合解決方案供應商，目前已看到初步成效，子公司華捷智能、英捷智能分別聚焦在餐飲、零售端軟體應用開發。

其中，英捷智能2024年貢獻營收約數千萬元，隨著專案數量持續增加，預估2025年業績可望突破億元大關，帶動飛捷非硬體營收占比穩定成長，有利公司毛利率維持高檔水準。

飛捷2月營收4.58億元，月增3.06%，年增56.68%；前二月營收9.02億元，年增43.59%。

法人預估，飛捷本季營收可望將繳出季增、年增雙成長成績單，第2季營收較本季持平或微幅上揚。整體來看，飛捷上半年營收將優於去年同期，全年業績、獲利有望挑戰新高。

營收 飛捷

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