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三洋電財報／稅後純益2.15億元、年減33.22% EPS 0.83元

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

受美元強勢、採購成本大幅提稱下，三洋電（1614）10日公告2024年財報，全年稅後純益2.15億元，下探到2019年以來新低，年減33.22%，每股純益0.83元。三洋電表示，去年獲利衰退主因，來自於美元的強勢，進而使得採購成本大幅提升，影響毛利率表現，看今年營運，估將與去年持平。

三洋電去年第4季稅後純益0.96億元，季增17.07%，年增54.83%，每股純益0.37元。三洋電並公告2024年度盈餘每股擬發現金股利0.58246376元，配發率70.17%，以10日收盤價40.25元計算，殖利率約1.4%。

在營運策略上，三洋電指出，公司長期目標為積極推展自有品牌，以增強品牌效益並提升市場競爭力，主要執行方向為強化優質經銷通路等。

三洋電亦積極開發土地資產以提高租金收益，進一步增強公司的整體財務表現，現階段泰山廠資產開發已經納入新北市府輔大周邊都市更新計畫，預計保留精華地長期出租，後段建設住商混合大樓以獲取收益。

市場估計隨著周邊房地產價格上漲，公司資產價值可望提升，推升三洋電的營運支撐。

每股純益 都市更新

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