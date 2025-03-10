冠軍營收／2月2.86億元 年增率逼近五成

冠軍（1806）10日公布2月合併營收為2.86億元，較去年同期成長48.3%表現。累計今年前兩月合併營收已達5.53億元，同步較去年同期成長1.51%。

冠軍建材表示，憑藉冠軍旗下產品線涵蓋大尺寸磁磚、中板、薄磚等多元品項，且再生綠建材標章產品比重達55%，目前國內合作簽約門市、工程通路出貨穩健，又以工程通路銷售占總營收比重達85%，凸顯建築業者對綠建材需求持續提升，加上政府逐步強化綠建築規範，皆有助於持續創造公司業務表現。

冠軍建材進一步指出，集團積極投入綠建材領域，旗下「科技節能石」搭配「節能外牆乾掛系統」可有效降低室內溫度40C，減少冷氣用電24%~36%，且已取得高性能綠建材標章認證，另外「冠軍屋頂隔熱節能系統」也達到綠建材標章候選標準。

不僅如此，冠軍建材已引進義大利進口窯爐設備，推動產線升級，不僅有效降低碳排放，更可提升生產效率約20%。

展望今年第1季營運，冠軍建材表示，面對市場對環保、永續建材日益增長的需求，冠軍將持續推動淨零建築解決方案，並積極與建商、建築師合作，提升綠建材應用比例，推動節能減碳建築發展。

此外，冠軍也推廣「小宅貼大磚變豪宅」概念，讓小坪數住宅透過高品質大尺寸磁磚提升空間質感；透過大尺寸磁磚、中板、大板薄磚等多元產品線推廣，冠軍期望進一步擴大市場占有率，持續鞏固在磁磚產業的地位。