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科技七雄賣壓再起 美股道瓊期指盤前大跌近400點

盈餘分配率超過96% 正文發1.5元股利紅包

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

正文科技（4906）10日公布2024年營運表現，每股稅後純益1.56元，董事會通過每股配發1.5元現金股利，盈餘分配率96.15%。

正文累計2024年合併營收為256.3億元，年減1.95%，毛利率近12%，相較2023年10.6%大幅成長，稅後純益為6.34億元，每股稅後純益1.56元，與2023年1.55元，略為成長。

正文表示，隨著商業模式調整、直接供貨遞信業者比例逐漸提高，有望持續帶動毛利率成長，雖然2024年第1季受中國大陸一次性匯回所得稅影響，加上中國昆山廠自2024年下半年起逐步裁員產生資遣費用，但2024年度淨利高於2023年的5.46億元。

展望未來，正文強調，產品規格升級將帶動產品出貨，產品組合以及轉直供的商業模式調整，毛利率有望持續改善。

此外，正文董事會也通過每股配發1.5元現金股利，維持與前一年度相同水準，盈餘分配率96.15%。

正文強調，自2023下半年以來正文開始調整商業模式，積極結束傳統代工生意，轉為直接供貨給終端客戶，逐步搶進電信直供市場，截至2024年底已有近四成營收來自直供客戶，毛利率的改善亦直接反應於財務報表。

展望未來，正文認為，整合型產品規格升級將成為產品出貨動能，同時隨著直供比例逐步提升以及產品組合的調整，毛利率有望持續改善。

正文科技 毛利率

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