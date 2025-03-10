和碩營收／2月月減21.69% 法人估首季業績雙位數下滑
和碩（4938）10日公布今年2月營收，在三大產品線出貨皆衰退下，導致和碩2月營收月減21.69%，展望後市，法人預估，在傳統淡季效應下，和碩今年首季營收相較上季將雙位數下滑，但有機會比去年同期增長。
和碩公布今年2月營收824.78億元，月減21.69%、年增24.41%，單月營收跌破千億大關；累計和碩今年前兩個營收達1,878億元、年增6.92%。
和碩今年2月NB出貨55-60萬台，低於上個月水準。和碩指出，首季為傳統淡季，今年2月三大產品線相對元月出貨量皆減少。但與去年同期相比，資訊產品及通訊產品出貨皆上揚。
展望後市，法人預估，在淡季效應下，和碩今年首季營收相較上季將雙位數下滑，但有機會比去年同期增長。
儘管蘋果iPhone 16e於2月底正式發售，惟今年該機主要訂單交由鴻海（2317）集團操刀，對和碩2月業績貢獻不大。
此外，和碩將於13日舉行法說會，公布去年全年財報，及釋出今年度展望。
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