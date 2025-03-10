快訊

科技七雄賣壓再起 美股道瓊期指盤前大跌近400點

華城財報／2024年每股大賺14.93元！擬配息9元、配股1元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
華城電機。記者朱曼寧／攝影
華城電機。記者朱曼寧／攝影

華城（1519）10日公告，2024年第4季稅後純益15.64億元，年增約40％，每股稅後純益（EPS）5.45元；2024年稅後純益42.86億元，年增66.3％，每股稅後純益14.93元，單季、全年獲利皆創歷史新高。

另，華城董事會決議，擬配發每股現金股利9元、股票股利1元，以今日收盤價606元計算，現金殖利率約1.4％。

華城去年營運再度繳出亮眼成績，主要仍是受惠外銷市場強勁的動能，華城指出，目前在手訂單量滿檔，能見度到2027年～2028年，在市場供不應求的狀況下，接單策略朝向挑選高毛利率、核心客戶的訂單。

除了外銷市場外，華城亦看好AI商機，華城認為，從台電強韌電網計畫、能源轉型到長期的2025年淨零碳排，都將持續帶動重電設備的需求，甚至綠能政策也還會是長期趨勢，而AI資料中心建置更是方興未艾，都會帶動算力以及電力需求。

產能方面，華城表示，持續擴充產能中，為未來的訂單做準備 ，其中三廠預計明年底可完成試車，最快2026年可出貨，整體而言，預估2025年、2026年的年產能都可年增加30%-40%左右，訂單將先供應給核心客戶為主。

摩根士丹利（大摩）及本土法人的最新報告皆看好華城，大摩認為，訂單成長動力來自數據中心和其他大型專案客戶，美國市場強勁勢頭也帶動營收成長，華城訂單能見度已延伸至2027年，預期今年至2027年產能成長率將高於30%。

法人認為，由於歐美市場對大型變電器的需求增加，但同業因材料交期延長，華城具有相對優勢，預期2025年、2026年的獲利可隨著產能的增加和外銷比重提高，維持成長的趨勢，另，全球強韌電網、能源轉型的趨勢不變，都導致重電設備需求穩定成長。

外銷 華城

延伸閱讀

華城、東元 選逾三個月

大摩：鴻海受惠於AI伺服器及iPhone市占 目標價232元

全民權證／華城 選逾三個月

川普推AI、美國製造…華城、中興電布局海外 台灣重電族群起飛

相關新聞

華碩營收／2月412億元、年增近三成 受惠輝達 RTX50 顯卡帶動

PC品牌大廠華碩（2357）10日公布今年2月營收，受惠輝達（NVIDIA）RTX 50系列最新顯卡上市，加上AI伺服器出貨帶動...

三集瑞2月營收2.08億元 年增82.4%

被動元件電感大廠三集瑞公告2月合併營收為新台幣2.08億元，受惠AI、伺服器以及車用等市場規模持續擴大，同時三集瑞產品對...

仁寶營收／2月675億元、年月雙增！重回成長態勢前景佳

仁寶（2324）10日公布2月營收675.41億元、月增22.1%、年增17.4%，年月雙增，累積前2個月營收達1228...

台積電2月營收2600億元 創歷年同期新高

台積電自結2月營收新台幣2600.09億元，月減11.3%、年增43.1%，為5個月新低，不過仍創歷年同期新高

GB300要來了 水冷元件供應商看旺、這檔領軍漲

輝達（NVIDIA）GTC大會可望端出最新GB300 AI晶片，將是今年的一大亮點，水冷元件供應商、電池備援電力模組（B...

台積電回測千元 台股盤中跌勢收斂暫守22500點

市場擔憂美國經濟改革陣痛期，美股期貨盤走跌，台積電今天回測千元大關，盤中下探992元，加上聯發科股價疲軟，台股開低震盪，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。