華城財報／2024年每股大賺14.93元！擬配息9元、配股1元

華城（1519）10日公告，2024年第4季稅後純益15.64億元，年增約40％，每股稅後純益（EPS）5.45元；2024年稅後純益42.86億元，年增66.3％，每股稅後純益14.93元，單季、全年獲利皆創歷史新高。

另，華城董事會決議，擬配發每股現金股利9元、股票股利1元，以今日收盤價606元計算，現金殖利率約1.4％。

華城去年營運再度繳出亮眼成績，主要仍是受惠外銷市場強勁的動能，華城指出，目前在手訂單量滿檔，能見度到2027年～2028年，在市場供不應求的狀況下，接單策略朝向挑選高毛利率、核心客戶的訂單。

除了外銷市場外，華城亦看好AI商機，華城認為，從台電強韌電網計畫、能源轉型到長期的2025年淨零碳排，都將持續帶動重電設備的需求，甚至綠能政策也還會是長期趨勢，而AI資料中心建置更是方興未艾，都會帶動算力以及電力需求。

產能方面，華城表示，持續擴充產能中，為未來的訂單做準備 ，其中三廠預計明年底可完成試車，最快2026年可出貨，整體而言，預估2025年、2026年的年產能都可年增加30%-40%左右，訂單將先供應給核心客戶為主。

摩根士丹利（大摩）及本土法人的最新報告皆看好華城，大摩認為，訂單成長動力來自數據中心和其他大型專案客戶，美國市場強勁勢頭也帶動營收成長，華城訂單能見度已延伸至2027年，預期今年至2027年產能成長率將高於30%。

法人認為，由於歐美市場對大型變電器的需求增加，但同業因材料交期延長，華城具有相對優勢，預期2025年、2026年的獲利可隨著產能的增加和外銷比重提高，維持成長的趨勢，另，全球強韌電網、能源轉型的趨勢不變，都導致重電設備需求穩定成長。