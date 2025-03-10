光寶科營收／2月109億元 年增35%
光寶科技（2301）公布2月合併營收109億元，月減10%，年增35%，為三年同期最佳。其中，光電、雲端及物聯網、資訊及消費性電子三大部門均較去年同期成長。累計今年年兩個月營收231億元，年增28%。
光寶科表示，2月來自光電部門營收占比21%；其中，全球出貨量排名第一的光耦合器高階產品、不可見光於感測應用出貨成長，帶動整體光電營收年增近一成。
雲端及物聯網部門營收占比42%；其中，雲端運算及高階伺服器、網通等電能管理系統出貨暢旺，帶動雲端及物聯網部門營收年增超過六成。
資訊及消費性電子部門營收占比37%；受惠產品組合優化與應用市場多元化，高階電源、低軌衛星電源與智慧輸入裝置出貨成長，資訊及消費性電子部門年增近三成。
展望本季營運，光寶總經理邱森斌日前表示，在雲端運算、高階光耦、低軌衛星出貨帶動下，本季營收有望優於去年同期，看好今年全年營收高峰落於第4季，力拚今年營收及獲利優於去年。
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