遠傳2月每股稅後純益0.3元 營收、獲利均創同期新高

遠傳電信（4904）10日公布2025年2月營運表現。遠傳指出，受惠於5G滲透率穩定提升、合併亞太電信綜效，以及企業智慧資通訊業務、個人數位服務等營收成長亮眼，2月合併總營收85.69億元，年增0.9%，合併EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）31.33億元，年增6.7%，稅後純益10.73億元，年增10.5%，均創歷史同期新高，延續穩健成長動能，每股稅後純益0.3元。

累計今年前2月，遠傳表示，財務績效表現優異，合併總營收172.27億元，年減1.2%，合併EBITDA為62.53億元，年增5.6%，稅後純益21.44億元，年增10%，累計每股稅後純益0.59元，年成長率達10%，成長亮眼。

遠傳2月來自行動通訊業務穩健成長，月租型用戶5G滲透率攀升至43.8%，持續穩居業界第一。月租型用戶每月平均貢獻度（ARPU）年成長率達2.2%，達成自遠亞合併以來，連續第2個月正成長，並穩居業界之冠，帶動整體行動服務營收年成長率達1.7%，為50.66億元，繳出自2021年3月以來連續48個月正成長的佳績。

遠傳強調，數位與淨零雙軸轉型持續推動業務成長，2025年2月企業智慧資通訊（ICT）營收年成長率達雙位數，主要受惠於雲端業務與系統整合專案貢獻。此外，個人用戶端亦展現穩健成長，「遠傳守護網」服務、手機保險等多項業務均達雙位數年成長率，持續提升個人數位服務營收。

通訊界盛事「2025世界行動通訊大會」（MWC 2025）於2月底在西班牙巴塞隆納盛大登場，遠傳表示除宣布與國際大廠愛立信簽署「2025永續智慧網路演進」MOU；更由遠傳網路技術暨營運群執行副總郭峻杰率領技術團隊參與盛事，雙方共同展出「臺北大巨蛋5G Advanced」差異化連接服務；遠傳也攜手亞旭電腦推出5G FWA創新應用，展現5G技術客製化服務的前瞻布局。此外，積極參與「全球行動通訊標準組織3GPP」等國際組織，攜手聯發科，於3GPP標準組織共同推動通訊標準協定，為推進未來通訊技術發展盡一份心力。

遠傳強調長期投入永續行動，屢獲國際肯定，再度榮獲「標準普爾S&P Global──2025年永續年鑑（The Sustainability Yearbook 2024）」評選為「ESG永續成績全球前5%企業」，評鑑成績，不僅評分是臺灣電信業第一，更高居全球電信業全球第二！這也是繼蟬聯「道瓊永續世界指數（DJSI World）」全球電信業評分第一後，遠傳永續成就再獲世界級認證，讓世界持續看見來自台灣的永續能量。