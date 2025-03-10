全家財報／去年獲利翻倍每股盈餘17.04元 股息殖利率6%

全家（5903）10日公告去年財報，2024年合併營收為1,051.04億元，年增5.52%，稅後純益38.04億元，年增136.04%，每股盈餘17.04元，創下歷史新高，董事會並通過擬配發現金股利11.5元，以10日收盤價192元計算，股息殖利率6%。

全家表示，去年獲利亮眼，主要受惠於便利商店本業表現穩健、持續展店，截至去年底已達4,316家店，並以差異化鮮食、實虛渠道並進、會員經濟深耕等，帶動既存店業績成長。同時，支援本業的全台物流、福比麵包與晉欣食品，與第一家上櫃的子公司「全家國際餐飲」皆表現亮眼，加上轉投資部分因重整中國全家投資架構而認列一次性利得，因而推升整體集團獲利向上。

全家泛鮮食差異化奏效，以跨業新市場、安心標章、綠色飲食、名店聯名四大策略，推升業績年增一成，營收佔比達三成以上。跨業新市場，首攻手搖茶金商機，投資封膜機、煮茶機設備，強化現調茶飲產品線，帶動茶飲業績年增近三成；安心標章則瞄準分眾族群如穆斯林、健康飲食者，以NO Pork、全穀標章為標準開發全新商組；綠色飲食為深化健康機能與低碳蔬食品類，積極經營健康志向與植覺生活兩大系列產品；在名店聯名與品質改革的雙軌布局下，已養成諸多定番明星品牌如甜點minimore、義大利麵uno pasta、Let's Café、Fami!ce霜淇淋、匠土司等，打造出穩定成長的品類矩陣。

全家並持續佈局四大線上渠道，包含全家行動購、團購line群組、節慶預購、食食購，成功為線下店鋪拓展新成長動能，帶動數位業績年增超過一成。其中架構在會員APP內的生鮮電商「食食購」，自去年開站以來，主打一站購足、零門檻免運、可指定日店取三大核心優勢，精選冷凍冷藏生鮮食材、獨家開發「Fami煮煮」下廚懶人包，成為自煮族與小家庭餐桌的最佳應援，業績持續走升。

全家10日同步公告2月合併營收77.1億元，同期年減3.52%，累計前二月營收165.8億元，較同期成長1.51％。主因為去年農曆新年落於2月且天氣穩定，而今年營運天數較去年少1日、且持續低溫。雖受以上因素干擾，但差異化的鮮食品類仍成長。瞄準年後甩油輕飲食需求，健康志向推出便當、飯糰以及便利商店首支「全食材履歷沙拉」，帶動相關品類業績向上。