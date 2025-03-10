快訊

尹錫悅彈劾案本周宣判 韓警因應「最壞狀況」將關閉地鐵站和學校

把握最後會客機會 陳佩琪下午衝台北看守所見柯文哲

電信每股獲利王競爭激烈 台灣大拿下2月單月獲利王

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

電信三雄近年競爭越趨激烈，台灣大哥大（3045）2月每股稅後純益0.42元，高於中華電信（2412）2月每股稅後純益0.41元，拿下電信單月每股獲利王寶座，中華電信累計前2月每股稅後純益0.85元，則高於台灣大的0.8元，由中華電信蟬聯電信累計每股獲利王。

台灣大表示，2月行動服務營收持續呈年增趨勢，既有台灣大與台灣之星用戶之智慧型手機月租ARPU均較去年同期提升，月租用戶月退租率亦維持在歷史低點。在獲利方面，電信營業利益受惠於基站整合效益與營運效率提升，年增44%，表現亮眼。

台灣大2月自結合併營收155.3億元，年增1.8%，EBITDA為34.7億元，營業利益16.7億元，稅後淨利12.6億元，年增42.2%，每股稅後純益為0.42元，年增45%，累計前二月合併營收319.9億元，年減0.7%，EBITDA為70.6億元，營業利益34.5億元，年增14%，稅後淨利為24.2億元，年增25%，每股稅後純益0.80元，年增亦為25%。

台灣大財務長兼發言人張家麒表示，台灣大於今年度MWC宣布，成為全球最具價值的AI獨角獸之一的對話式AI搜尋引擎Perplexity在台灣的獨家合作電信商，此合作將加速 AI 搜尋服務在台灣的普及，為企業和消費者大幅提升資訊獲取效率與體驗。

台灣大哥大表示，從公司治理、環境管理、新能源布局、資訊安全與AI創新等面向落實永續發展，自全球超過7,690家受評企業中脫穎而出，名列《S&P Global永續年鑑》全球前5%，且連續8度入選，為入列《S&P Global永續年鑑》頂尖排行最多次數的台灣電信業者，運用科技落實永續發展獲得國際肯定。於MWC展期間，亦與諾基亞簽署「AI行動網路與新創服務合作備忘錄」，和韓國SK電訊展開AI-RAN合作，透過AI減少基地台功耗，優化既有設備延長使用壽命，高效與永續並行。

AI 台灣大哥大

延伸閱讀

中華電信2月每股賺0.41元 營業淨利創下近九年同期新高

台驊營收／2月16.71億元 年增22.33%

國泰金控前兩月大賺222.8億元

中華電數位賦能 關懷銀髮族

相關新聞

華碩營收／2月412億元、年增近三成 受惠輝達 RTX50 顯卡帶動

PC品牌大廠華碩（2357）10日公布今年2月營收，受惠輝達（NVIDIA）RTX 50系列最新顯卡上市，加上AI伺服器出貨帶動...

三集瑞2月營收2.08億元 年增82.4%

被動元件電感大廠三集瑞公告2月合併營收為新台幣2.08億元，受惠AI、伺服器以及車用等市場規模持續擴大，同時三集瑞產品對...

仁寶營收／2月675億元、年月雙增！重回成長態勢前景佳

仁寶（2324）10日公布2月營收675.41億元、月增22.1%、年增17.4%，年月雙增，累積前2個月營收達1228...

台積電2月營收2600億元 創歷年同期新高

台積電自結2月營收新台幣2600.09億元，月減11.3%、年增43.1%，為5個月新低，不過仍創歷年同期新高

GB300要來了 水冷元件供應商看旺、這檔領軍漲

輝達（NVIDIA）GTC大會可望端出最新GB300 AI晶片，將是今年的一大亮點，水冷元件供應商、電池備援電力模組（B...

台積電回測千元 台股盤中跌勢收斂暫守22500點

市場擔憂美國經濟改革陣痛期，美股期貨盤走跌，台積電今天回測千元大關，盤中下探992元，加上聯發科股價疲軟，台股開低震盪，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。