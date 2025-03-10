電信每股獲利王競爭激烈 台灣大拿下2月單月獲利王

電信三雄近年競爭越趨激烈，台灣大哥大（3045）2月每股稅後純益0.42元，高於中華電信（2412）2月每股稅後純益0.41元，拿下電信單月每股獲利王寶座，中華電信累計前2月每股稅後純益0.85元，則高於台灣大的0.8元，由中華電信蟬聯電信累計每股獲利王。

台灣大表示，2月行動服務營收持續呈年增趨勢，既有台灣大與台灣之星用戶之智慧型手機月租ARPU均較去年同期提升，月租用戶月退租率亦維持在歷史低點。在獲利方面，電信營業利益受惠於基站整合效益與營運效率提升，年增44%，表現亮眼。

台灣大2月自結合併營收155.3億元，年增1.8%，EBITDA為34.7億元，營業利益16.7億元，稅後淨利12.6億元，年增42.2%，每股稅後純益為0.42元，年增45%，累計前二月合併營收319.9億元，年減0.7%，EBITDA為70.6億元，營業利益34.5億元，年增14%，稅後淨利為24.2億元，年增25%，每股稅後純益0.80元，年增亦為25%。

台灣大財務長兼發言人張家麒表示，台灣大於今年度MWC宣布，成為全球最具價值的AI獨角獸之一的對話式AI搜尋引擎Perplexity在台灣的獨家合作電信商，此合作將加速 AI 搜尋服務在台灣的普及，為企業和消費者大幅提升資訊獲取效率與體驗。

台灣大哥大表示，從公司治理、環境管理、新能源布局、資訊安全與AI創新等面向落實永續發展，自全球超過7,690家受評企業中脫穎而出，名列《S&P Global永續年鑑》全球前5%，且連續8度入選，為入列《S&P Global永續年鑑》頂尖排行最多次數的台灣電信業者，運用科技落實永續發展獲得國際肯定。於MWC展期間，亦與諾基亞簽署「AI行動網路與新創服務合作備忘錄」，和韓國SK電訊展開AI-RAN合作，透過AI減少基地台功耗，優化既有設備延長使用壽命，高效與永續並行。