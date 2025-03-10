中華電信2月每股賺0.41元 營業淨利創下近九年同期新高

電信龍頭中華電信（2412）10日公布2月自結合併營收為182.9億元，年減2.1%，營業淨利為41億元，年增0.4%，歸屬於母公司業主之淨利為32億元，年減1.3%，EBITDA（稅前息前折舊提前獲利）74.4億元，每股稅後純益達0.41元。中華電信表示，2月營業淨利創下近九年同期新高，整體業務發展穩健，展現穩步成長的趨勢。

累計前2月中華電信營收為364.8億元，年減0.3%，歸屬母公司業主淨利為66.3億元，年增3.4%，EBITDA為151.2億元，年增2.8%，累計每股稅後純益0.85元。中華電信強調，累計合併營業收入、營業淨利、稅前淨利、歸屬母公司業主淨利與每股盈餘皆超越年度財測目標。

中華電信2月每股稅後純益0.41元，略低於台灣大（3045）的0.42元，累計前2月每股稅後純益0.85元，則高於台灣大的0.8元，蟬聯電信累計每股獲利王。

中華電信表示，受惠於數位轉型趨勢，旗下固網寬頻業務表現亮眼，ARPU（平均帳單金額）於2月首次突破800元，主要受到高速寬頻市場需求持續提升所帶動。其中，300Mbps以上的高速用戶數年增16.6%，進一步推動2月固網寬頻業務營收年增2.6%，未來發展前景樂觀。

行動服務方面，中華電信指出，2月營收年增2.3%，成長動能主要來自5G客戶數持續增加，帶動行動月租服務營收穩步成長。同時，行動加值服務營收亦因行動月租客戶數擴大及影視平台訂閱數成長，實現雙位數年增率，成為重要的業務成長引擎。

中華電信表示，資通訊(（ICT）業務則以網路數據中心（IDC）表現最為亮眼，受惠政府大型稅賦專案及國際機房客戶設備代管需求增加，IDC與雲端業務營收已連續7個月保持雙位數年增率，展現穩健的成長動能。

中華電信強調，網路通訊技術屢獲國際權威機構認證與肯定，SPEEDTEST® 於2月公布2024下半年台灣行動量測報告，中華電信一舉奪下4項「5G用戶體驗評比」冠軍，並榮獲台灣「最佳行動網路」認證獎盃，彰顯中華電信於網路速度及網路涵蓋兩大指標均為全國最佳電信業者。此外，中華電信憑藉「5G智慧海港」專案，於2月榮獲2025年亞洲電信獎（Asian Telecom Awards）之「年度技術創新獎」（Technology Innovation of the Year），中華電信不僅首次在此國際盛事中獲獎，更成為台灣首家獲此殊榮的電信公司，突顯中華電信在5G智慧應用領域的卓越成就及技術創新，備受國際高度肯定。

此外，中華電信的永續行動持續獲得國際肯定，國際知名評比機構S&P Global及碳揭露組織CDP（Carbon Disclosure Project, 國際碳揭露計畫）雙雙高度肯定中華電信ESG成果，不僅連續三年入選S&P Global 2025年永續年鑑（Sustainability Yearbook），ESG分數穩居全球電信產業前5%，CDP氣候變遷問卷亦連續兩年獲得最高等級「A級」評等。

中華電信表示，公司秉持創新創價理念，落實以AI技術驅動永續轉型，將永續深植於日常營運與管理之中，積極打造產業永續生態系，為全球永續發展貢獻更多力量。