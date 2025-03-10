中光電營收／2月25.73億元 月減9.9%、年減6.1%

中光電（5371）10日公告今年2月合併營收25.73億元，月減9.9%，年減6.1%。累計今年前二個月合併營收54.29億元，較去年同期減少8.5%。

中光電表示，因淡季效應持續，影像產品2月合併營收7.2億元，出貨量4.9萬多台，分別較元月減少10%，相較去年同期則年減29%。累計今年前二個月影像產品合併營收15.18億元，較去年同期減少29%；出貨量則約10.4萬多台，年減27%。展望3月，商教及高階產品出貨可望成長，因此預期影像產品整體出貨量將較2月成長。

節能產品2月合併營收11.42億元，受到淡季影響，較元月減少20%，但較去年同期成長4%。二月大尺寸TV/PID營收為2.14億元，月減52%；Monitor產品營收1.35億元，較元月成長43%；NB機種營收5.31億元，月減22%；Tablet機種營收0.64億元，月成長103%。二月節能產品整體出貨量約209.7萬片/台，較元月減少12%、但較去年同期成長12%。累計前二個月節能產品合併營收25.68億元，出貨量448萬片/台，分別較去年同期減少4%及7%。展望3月，由於Monitor LCM新生意放量以及NB機種需求增加，預期節能產品整體出貨量將較2月成長。