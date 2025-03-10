嘉澤去年每股賺82.77元擬配息41.5元 雙創新高

連接器股王嘉澤今天公布2024年財報，營收新台幣300.88億元，年增22.89%；歸屬母公司淨利92.76億元，比2023年大幅成長65.8%，營收、獲利雙創歷史新高，每股純益高達82.77元。

嘉澤今天董事會通過每股擬配發現金股利41.5元，遠高於前兩年的26元左右水準，同步刷新歷史紀錄，股利配發率50.1%，對照今天收盤股價1595元，現金殖利率2.6%。

嘉澤主要提供高階的CPU Socket基座，受惠伺服器與桌上型電腦新平台滲透率持續提高，帶動公司獲利推進。嘉澤去年毛利率高達52.4%，比起2023年的46.89%大幅拉升約5.51個百分點，全年毛利率首度衝破5成。

展望2025年，法人看好嘉澤新切入液冷散熱的快接頭市場，獲得輝達（NVIDIA）採用，可望為公司今年營運再挹注新動能。