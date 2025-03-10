中華電營收／2月182億元 每股盈餘0.41元

中華電（2412）10日公布114年2月自結合併營收182.9億元，營業淨利41億元，稅前淨利為41.4億元，歸屬於母公司業主之淨利為32億元，EBITDA為74.4億元，每股盈餘(EPS)0.41元。中華電表示，2月營業淨利創下近9年同期新高，整體業務發展穩健，展現穩步成長的趨勢。

中華電表示，受惠於數位轉型趨勢，旗下固網寬頻業務表現亮眼，ARPU(每戶平均營收)2月首次突破800元，主要受到高速寬頻市場需求持續提升所帶動。其中，300Mbps以上的高速用戶數年增16.6%，進一步推動2月份固網寬頻業務營收年增2.6%，未來發展前景樂觀。

行動服務方面，2月營收年增率達2.3%，成長動能主要來自5G客戶數持續增加，帶動行動月租服務營收穩步成長。同時，行動加值服務營收因行動月租客戶數擴大及影視平台訂閱數成長，實現雙位數年增率，成為重要的業務成長引擎。

資通訊(ICT)業務則以網路數據中心(IDC)表現最為亮眼。受惠政府大型稅賦專案及國際機房客戶設備代管需求增加，IDC與雲端業務營收已連續7個月保持雙位數年增率，展現穩健的成長動能。

中華電累計今年前2月合併營業收入364.8億元，營業淨利84.6億元，稅前淨利85.4億元，歸屬母公司業主淨利為66.3億元，每股盈餘0.85元。中華電信強調，累計合併營業收入、營業淨利、稅前淨利、歸屬母公司業主淨利與每股盈餘皆超越年度財測目標。