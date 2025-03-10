快訊

尹錫悅彈劾案本周宣判 韓警因應「最壞狀況」將關閉地鐵站和學校

把握最後會客機會 陳佩琪下午衝台北看守所見柯文哲

銳澤營收／2月1.7億元 月增5.6%、年增86.9％

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

高科技廠房氣體供應系統解決方案領導廠商銳澤（7703）10日公告今年2月合併營收1.7億元，月增5.6%，年大增86.9％，刷新歷年同期新高。銳澤表示，2月營收較去年同期增加五成以上，主要是因為產品組合及依案件進度認列所致。

銳澤累計今年前二個月合併營收3.30億元，年增37.3％，創歷年同期次高。

銳澤受惠去年下半年起半導體主要客戶新廠計畫推進，並加速拉升先進製程、先進封裝每月產能，同步帶動銳澤旗下氣體二次配拆移機服務訂單需求熱度，推升單月合併營收連續三個月締造歷年同期新高，持續成長。

隨著各國積極扶植半導體在地產業聚落，加上AI需求創造半導體下一波新契機，銳澤積極布局市場商機，掌握半導體產業氣體供應系統解決方案關鍵技術，以及擁有高度客戶覆蓋率，持續投入研發、優化製程生產良率、導入數位化管理提高施作效率及擴大專業人力團隊等。同時積極拓展日本、新加坡業務據點拓展，期能挹注營運成長。

展望2025年首季，銳澤持審慎樂觀看法。銳澤擴大旗下氣體二次配拆移機服務、以及氣體供應主系統與Turnkey統包接案，深化既有知名半導體晶圓廠、記憶體廠客戶業務合作，並拓展電芯、石化、面板及設備材料等領域，拓寬銳澤服務領域廣度。

半導體 晶圓廠 營收

延伸閱讀

聯發科營收／2月461億元 月減近一成

漢來美食營收／前二月年增4.7% 創同期新高

健鼎營收／2月年成長32.6% 優於去年同期

輔信營收／2月年月雙增 擴大產品應用廣度、深化通路布局

相關新聞

華碩營收／2月412億元、年增近三成 受惠輝達 RTX50 顯卡帶動

PC品牌大廠華碩（2357）10日公布今年2月營收，受惠輝達（NVIDIA）RTX 50系列最新顯卡上市，加上AI伺服器出貨帶動...

三集瑞2月營收2.08億元 年增82.4%

被動元件電感大廠三集瑞公告2月合併營收為新台幣2.08億元，受惠AI、伺服器以及車用等市場規模持續擴大，同時三集瑞產品對...

仁寶營收／2月675億元、年月雙增！重回成長態勢前景佳

仁寶（2324）10日公布2月營收675.41億元、月增22.1%、年增17.4%，年月雙增，累積前2個月營收達1228...

台積電2月營收2600億元 創歷年同期新高

台積電自結2月營收新台幣2600.09億元，月減11.3%、年增43.1%，為5個月新低，不過仍創歷年同期新高

GB300要來了 水冷元件供應商看旺、這檔領軍漲

輝達（NVIDIA）GTC大會可望端出最新GB300 AI晶片，將是今年的一大亮點，水冷元件供應商、電池備援電力模組（B...

台積電回測千元 台股盤中跌勢收斂暫守22500點

市場擔憂美國經濟改革陣痛期，美股期貨盤走跌，台積電今天回測千元大關，盤中下探992元，加上聯發科股價疲軟，台股開低震盪，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。