王品營收／前二月41億元 創歷史新高

王品（2727）集團10日公布2025年累計前2月合併營收41億元，創歷史新高，相較去年同期38.6億元年增6.26%，更優於2023年同期的39.95億元。

王品2月自結合併營收為18.9億元，因去年同期為農曆春節墊高基期，年減6.91%。台灣事業群營收15.6億元，年減7.37%。大陸事業群營收3.3億元，年減4.86%。依照餐飲業慣例，前兩個累計營收綜合比較，延續農曆春節的亮眼表現，台灣事業群2025年累計營收達34.3億元，較2024年同期增長近3億元，年增8.38%。兩岸自結累計營收達41億元，年增6.26%。

2月情人節約會檔期，王品旗下餐廳來客踴躍，「夏慕尼」、「青花驕」、「肉次方」、「和牛涮」4大品牌共誕生7家千萬大店。零售事業「王品嚴選」的冷凍、常溫鍋物也受惠天冷吃鍋商機，業績較去年同期躍升，帶動台灣事業群營收15.6億元，為2月同期次高紀錄。

展望後市，3月進入餐飲傳統淡季，集團旗下品牌推出多樣消費者活動，期能帶動淡季不淡：「王品牛排」、「夏慕尼」因應白色情人節檔期推出豪華贈菜、抽精工鑽石等優惠，搶攻約會商機。三大台味品牌「丰禾」、「就饗」與「尬鍋」重磅聯名大甲媽祖遶境活動，不僅推出聯名餐點，還贈送已過香爐的「媽祖祝福筷」。

三大燒肉品牌「肉次方」、「原燒」、「金咕」也祭出「肉慾節」創意行銷，符合活動條件可1折享用燒肉套餐，出示「王品瘋美食APP」禮物券與活動截圖，則可享指定套餐88折優惠。

集團以多樣化品牌滿足消費者的多重用餐情境與需求，並搭配「王品瘋美食」數位會員導客回流，同時持續拓店腳步，規劃Q1內開出6家新店，不斷提升市場影響力。