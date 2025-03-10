智冠營收／2月4.87億元 月減15%

遊戲通路大廠智冠（5478）公布2月合併營收4.87億元，月減15%，相較去年同期減少13%，本月營收短期波動，主因為年節期間遊戲營運、遊戲行銷及點數儲值基期較高所致；累計貢獻營收10.68億元，集團整體營收仍保持穩健水平。

根據研究報告，全球遊戲產業預計至2030年將以13.4% 的年均複合成長率增長，而台灣玩家最重視遊戲體驗，為滿足玩家高度需求，智冠集團旗下數位遊戲事業群，高頻率推出社群活動、改版資訊、限時聯動等，並與玩家產生更多的互動連結；智冠集團MyCard數位點數會員人數破720萬，累計串接遊戲娛樂產品更超過2,400款，將為集團未來營收注入更多成長動能。

展望3月，智冠集團My Card舉辦新會員註冊、點數儲值等抽獎回饋，將有機會獲得Marshall藍牙喇叭、iPhone 16 Pro Max等超值好禮；My Card持續擴張東南亞遊戲串接版圖，並提供客製整合行銷企劃。子公司中華網龍旗下多款遊戲《吞食天地2：誕生Reborn》、《飄流幻境Online》及《女神Online》等，將推出週年慶、情人節活動，以及許多專屬慶祝活動；遊戲新幹線旗下《完美世界2 Online》、《天龍八部Online宗師版》、《新天龍八部Online》及《信長之野望Online》，將推出一系列春天花季相關活動。

一帆數位聚焦數位行銷AI化，提升品牌精準行銷與數據變現能力，亦不斷促進跨產業合作、持續為品牌賦能，同時強化資料庫防護技術，已正式取得ISO 27001國際資安認證。

台灣整體遊戲市場預計於2027年達到1,447億台幣產值，產業發展維持正向趨勢，智冠集團亦將積極推動企業成長，助力旗下各事業群穩定貢獻營收。