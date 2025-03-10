記憶體多空大亂鬥 藏鏡人揭曉

記憶體族群捎來好消息，傳兩大美商美光、以及威騰電子旗下品牌SanDisk發出漲價通知，擬自4月1日起調整產品價格，10日人氣強強滾，DRAM雙雄華邦電（2344）、南亞科（2408）成交量皆突破10萬大張，分別位列台股1、4名，群聯（8299）成交量也日增逾3倍，不過，在外資買賣超大不同下，股價表現也迥然不同。

華邦電10日獲外資終結連4賣、回補買超9487張，三大法人合計買超9,356張，收盤股價大漲4.11%、報19元，飛越5日線，盤中最高19.55元，整日成交量達189,418張。

南亞科10日遭外資反手賣超22140張、三大法人轉賣超18481張，盤中股價一度下探至38.5元，終場收低1.5%、報39.35元，險守5日線，整日成交量107,915張。

群聯獲外資續買超4,691張，三大法人合計買超5,420張，盤中最高衝上604元，終場漲5.86%、報596元，整日成交量13,731張。

隨著NAND Flash原廠持續透過減產來調控市場價格，群聯執行長潘健成表示，近期已有部分原廠正式調升報價，以應對通路需求的庫存回補。這樣的市場趨勢預期將延續，進一步正面影響NAND產業生態。

此外，隨著AI PC、AI手機與過去疲弱一年多的消費性電子等三大應用今年景氣全面回升，有利增加DRAM搭載量，加上AI持續挹注伺服器DRAM需求，還有AI機器人、邊緣AI運算等領域動能續強，以及區域經濟在刺激方案推動下，有助於庫存去化，整體來說，DRAM市況有機會在今年上半年觸底。

基本面表現上，群聯2月營收45.27億元，月增25.3%、年減2.95%；前兩月營收81.4億元，年減16.51%。華邦電2月合併營收63.54億元，月增4.73%、年增2.35%；前2月合併營收124.2億元，年減1.51%。南亞科2月營收22.73億元，月增5.1%、年減25.51%；前兩月營收44.35億元，年減27.43%。