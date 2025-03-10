光寶科營收／2月109億元 月減10%、年增35%

光寶科（2301）2月全球合併營收109億元，在雲端運算及高階伺服器、網通等電能管理系統營收成長帶動下，年增35%，但較1月減少10%；其中，光電、雲端及物聯網、資訊及消費性電子三大部門均較去年同期成長。累計今年前2月合併營收231億元，年增28%。

光電部門2月營收占整體21%；其中，全球出貨量排名第一的光耦合器高階產品、不可見光於感測應用出貨成長，帶動整體光電營收年增近1成。

雲端及物聯網部門營收占整體42%；其中，雲端運算及高階伺服器、網通等電能管理系統出貨暢旺，帶動雲端及物聯網部門營收年增超過6成。

資訊及消費性電子部門營收占比達37%；受惠產品組合優化與應用市場多元化，高階電源、低軌衛星電源與智慧輸入裝置出貨成長，資訊及消費性電子部門年增近3成。