宏碁營收／2月月增13.3% 創疫後同期新高

宏碁（2353）10日公布2025年2月單月合併營收新台幣170.73億元，月增13.3%、年增5.9%；累積前兩月合併營收新台幣321.46億元，年增2.6%，亮點包含Chromebook營收成長11.9%。

宏碁建立多重事業引擎的策略持續發酵，非電腦及顯示器相關事業營收占2月營收之32.3%、累積前二月營收之36.1%（年增9.5%）。

在2025年初，宏碁參與了英國教育技術及設備展覽會（BETT），發表了專為教育市場設計的TravelMate筆電，強化了耐用性並提供了協助學生培養良好使用習慣的軟體。宏碁亦在拉斯維加斯發表了Copilot+ PC、AI PC、電競PC及掌上型遊戲機等近30款新品。