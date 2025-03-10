健鼎營收／2月年成長32.6% 優於去年同期

PCB大廠健鼎（3044）10日公布2月份合併營收初估約為新台幣53.29億元，與元月的59.16億元相較，雖然月減少9.9%，主受到春節長假，部份客戶提前於元月拉貨所致，但與2024年同期的40.19億元相比，年成長率32.6%。

健鼎累計1~2月合併營收為112.45億元，與去年同期的101.87億元相比，年成長率10.4%。

健鼎董事會日前並拍板今年年股東會訂於114年5月29日上午九時假平鎮工業區工業五路6-1號召開。

健鼎去年每股稅後純益達15.95元創歷史新高，連續六年賺超過一個股本。擬配息10.3元。健鼎去年度獲利表現居PCB每股獲利王。

健鼎先前說明，去年第四季合併營收為170.45億元，營業毛利為41.37億元，營業毛利率為24.27%較第3季之23.49%略高，主要係受產品組合優化，Server及HDI產品比例增加、折舊比例略減影響所致，該季稅後淨利為22.29億元，以期末股本52.56億元計EPS達4.24元。